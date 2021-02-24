В Україні відсьогодні нове карантинне зонування. До "червоної" потрапили Івано-Франківська й Чернівецька області, де епідемічна ситуація найскладніша.

Там закривають заклади громадського харчування, обмежують рух міжміського транспорту. Від п'ятниці на Франківщині заборонять брати й висаджувати пасажирів під час залізничних, авіаційних та автомобільних перевезень.

А у "помаранчевій" зоні опинилися сім регіонів - Вінниччина, Житомирщина, Донеччина, Закарпаття, Запоріжжя, Луганщина і Тернопільщина. Київ та решта областей потрапили до "жовтої" зони.