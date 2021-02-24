В Україні очікується ожеледиця та мокрий сніг [ Редактировать ]
І насамкінець попередження від синоптиків. В Україні сьогодні очікується ожеледиця. На дорогах по всій території окрім півдня - перший рівень небезпеки, йдеться у повідомленні ДСНС.
У багатьох регіонах прогнозують дощі, місцями мокрий сніг. А температура при цьому коливатиметься в межах п'яти градусів морозу. Рятувальники закликають українців бути обережними.
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І насамкінець - попередження від синоптиків. В Україні сьогодні очікується ожеледиця. На дорогах, окрім півдня, перший рівень небезпеки
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