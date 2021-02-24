В Україні сьогодні очікується ожеледиця

І насамкінець попередження від синоптиків. В Україні сьогодні очікується ожеледиця. На дорогах по всій території окрім півдня - перший рівень небезпеки, йдеться у повідомленні ДСНС.

У багатьох регіонах прогнозують дощі, місцями мокрий сніг. А температура при цьому коливатиметься в межах п'яти градусів морозу. Рятувальники закликають українців бути обережними.