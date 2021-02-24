В среду, 24 февраля, немецкая компания Wintershall Dea прекратила финансирование проекта "Северный поток-2". Об этом говорится в отчете на сайте компании.

Участие группы в проекте "Северный поток-2" ограничивается предоставлением займов наряду с еще четырьмя европейскими энергетическими компаниям (Engie, OMV, Shell and Uniper). Платежи компании в рамках кредита Nord Stream 2 AG составляют 730 миллионов евро и были завершены до пересмотра рекомендаций к статье 232 закона О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

"Дальнейших выплат не планируется", - добавили в компании.

Руководство компании опасается "агрессивного подхода к исполнителям проекта" со стороны США, которые ужесточили санкции против "Северного потока-2".

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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