"Северный поток-2": в США рассказали о тактике [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявил о том ,что США намерены работать с союзниками и партнерами с целью повлиять на ситуацию вокруг газопровода "Северный поток-2" и не считают санкции единственным способом решения вопроса. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Санкции - только один из многих важных инструментов для обеспечения энергетической безопасности, поэтому мы также будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить энергетическую безопасность Европы.
Она напомнила, что президент США Джо Байден считает этот проект газопровода "плохой идеей".
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.
Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
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