Сегодня, 24 февраля, состоялся Народно-демократический онлайн-форум, посвященный 25-летию Народно-демократической партии (НДП). Выступая на форуме, ее лидер народный депутат Украины 3-го и 4-го созыва Людмила Супрун фактически обвинила "Слугу народа" в попытке государственной измены.

Она заявила, что еще в начале так называемого "турбо-режима" одной из первых инициатив был законопроект о завуалированной легализации Крыма в составе России.

"Мало кто обратил внимание, более того, в информпространстве было зачищено любое упоминание об этой инициативе. Но факты – упрямая вещь! Это законопроект имел номер 1075 от 29.08.19. Авторами выступили Роксолана Пидласа, Елена Шуляк, Виталий Безгин и другие. 214 были "за". Чуть-чуть не хватило. На кого работают эти "зеленые" деятели? Вы либо к тем, либо к тем, или крест снимите, или…", - заявила Супрун.

Также политик раскритиковала действующую власть и оппозицию за непрозрачное финансирование и сдачу национальных интересов Украины.

"Что это такое, когда прибыль от нефтепровода и нефтепродуктов соседнего государства идет на финансирование партии? Что это такое, когда огромные финансовые ресурсы идут в качестве иностранных грантов на финансирование политической деятельности? Мы же все понимаем, что эти люди, эти политсилы служат кому угодно, только не интересам Украины", - сказала Супрун.

Вместе с тем политик не обошла языковую тему. Она, в частности, отметила, что Украина будет единой, если не делить ее по языковому принципу. Супрун также призвала внепарламентские партии к объединению.

"Хотим того или нет, но людям пора объединяться для спасения пока еще еле-еле функционирующего государства. Небольшие партии и местные проекты должны понять, что без единого фронта их проекты обречены на вымирание. Только вместе можно выступить против той вакханалии, которую учинили внешние геополитические игроки и их слуги здесь в Украине", - заявила нардеп.

Напомним, что НДП является старейшей партией Украины. В свое время она была "партией власти" при Президенте Леониде Кучме. Среди руководителей и рядовых членов этой политической силы были 3-й Президент Украины Виктор Ющенко, бывший председатель Верховной Рады Украины Иван Плющ, экс-премьер-министр Валерий Пустовойтенкко, экс-губернатор Харьковщины Евгений Кушнарев, первый космонавт Украины Леонид Каденюк, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и другие.