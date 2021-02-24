У Дніпрі правоохоронці розшукують жертв шахрайок. Дві жінки днями ошукали пенсіонерку, забравши в неї всі заощадження. Начебто для перевірки лічильників вони потрапили до квартири літньої жінки. Запропонували обміняти гроші нібито старого зразка на нові банкноти.

Довірлива пенсіонерка погодилася і віддала в руки шахрайкам понад дві тисячі доларів. В обмін отримала конверт із простими папірцями. Зловмисниць затримали. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Дмитро Скрипник, старший оперуповноважений відділу Кримінальної поліції Дніпровського райуправління поліції: