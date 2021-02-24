Віддала тисячі доларів та гривень: у Дніпрі шахраї ошукали пенсіонерку [ Редактировать ]
У Дніпрі правоохоронці розшукують жертв шахрайок. Дві жінки днями ошукали пенсіонерку, забравши в неї всі заощадження. Начебто для перевірки лічильників вони потрапили до квартири літньої жінки. Запропонували обміняти гроші нібито старого зразка на нові банкноти.
Довірлива пенсіонерка погодилася і віддала в руки шахрайкам понад дві тисячі доларів. В обмін отримала конверт із простими папірцями. Зловмисниць затримали. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.
Дмитро Скрипник, старший оперуповноважений відділу Кримінальної поліції Дніпровського райуправління поліції:
Старенька віддала свої всі заощадження, а саме 2200 доларів та дев'ять тисяч гривень. Після вчинення злочину, вище вказані особи намагалися втекти, але були затримані працівниками кримінальної поліції.
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