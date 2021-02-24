У США вважають, що газогін збільшить економічний і політичний вплив Росії на країни Європи

Санкції Сша також світять учасникам проєкту будівництва російського газогону "Північний потік-2". У Держдепі наголосили, що поділяють занепокоєння європейських партнерів і проводять із ними консультації.

Нагадаю, "Північний потік-2" - це російсько-німецький проєкт для постачання палива Балтійським морем. Будівництво завершене на понад 90 відсотків.

У США вважають - газогін збільшить економічний і політичний вплив Росії на країни Європи.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США: