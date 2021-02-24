Держдеп США погрожує новими санкціями за будівництво "Південного потоку-2" [ Редактировать ]
Санкції Сша також світять учасникам проєкту будівництва російського газогону "Північний потік-2". У Держдепі наголосили, що поділяють занепокоєння європейських партнерів і проводять із ними консультації.
Нагадаю, "Північний потік-2" - це російсько-німецький проєкт для постачання палива Балтійським морем. Будівництво завершене на понад 90 відсотків.
У США вважають - газогін збільшить економічний і політичний вплив Росії на країни Європи.
Нед Прайс, речник Державного департаменту США:
Ми продовжуємо співпрацювати з Німеччиною та тісно комунікувати з нашими іншими європейськими партнерами та союзниками. Усе це робимо для того, щоби захистити енергетичну незалежність і цілі, визначені Європою.
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