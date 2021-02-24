Юрій Бойко зберіг для України Інститут хімічних технологій [ Редактировать ]
Філіал Східноукраїнського національного університету, а саме Інститут хімічних технологій не закриватимуть. Після початку війни він переїхав у місто Рубіжне. Хто і навіщо хотів закрити заклад? Та як вдалося його відстояти?
Інститут хімічних технологій. Це філіал Східноукраїнського університету. Від початку війни з Луганська він переїхав сюди, у Рубіжне. Та науковці жаліються - через безгрошів'я вони опинилися на межі існування.
Возникла ситуация, когда все наши специальнсоти остались без бюджетного, бюджетных мест, бюджетного финансирования.
Тож аби зберегти виш, його доцільно об'єднати з Луганським університетом, який нині розташований у Старобільську. Базу об'єднаного закладу вчені пропонують зробити - в Рубіжному.
От этого выигрывают наш коллектив, он остается здесь, наши студенты, они как учились тут, так и будут учится, выигрывает территориальная громада, поскольку здесь появляется большой мощный вуз.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Закрыть - это самое простое. У меня уже был разговор с министром, и я ему объяснил ситуацию, что это заведение учебное, оно готовит специалистов химиков. А район у нас химический, предприятия работает, поэтому им нужна обязательно кадровая подготовка.
А це вже Лисичанський желатиновий завод. Єдиний в Україні. Продукція покриває не лише потреби внутрішнього ринку, а ще й іде на експорт. Утім, як і хімічний інститут, завод теж потребує державної підтримки.
Это льготное кредитование, налоговые льготы на НДС, налог на прибыль, снижение цен на электричество. Планируете ли в этом русле двигаться и помогать нам?
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Здесь кипела жизнь, а сейчас - шахты поостанавливали. Глупость сделали дикую. И предприятия многие остановились. То есть это придется все восстанавливать, потому что если не будет промышленности в стране, то страны не будет.
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