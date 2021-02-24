Хто і навіщо хотів закрити заклад?

Філіал Східноукраїнського національного університету, а саме Інститут хімічних технологій не закриватимуть. Після початку війни він переїхав у місто Рубіжне. Хто і навіщо хотів закрити заклад? Та як вдалося його відстояти?

Інститут хімічних технологій. Це філіал Східноукраїнського університету. Від початку війни з Луганська він переїхав сюди, у Рубіжне. Та науковці жаліються - через безгрошів'я вони опинилися на межі існування.

Возникла ситуация, когда все наши специальнсоти остались без бюджетного, бюджетных мест, бюджетного финансирования.

Тож аби зберегти виш, його доцільно об'єднати з Луганським університетом, який нині розташований у Старобільську. Базу об'єднаного закладу вчені пропонують зробити - в Рубіжному.

От этого выигрывают наш коллектив, он остается здесь, наши студенты, они как учились тут, так и будут учится, выигрывает территориальная громада, поскольку здесь появляется большой мощный вуз.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Закрыть - это самое простое. У меня уже был разговор с министром, и я ему объяснил ситуацию, что это заведение учебное, оно готовит специалистов химиков. А район у нас химический, предприятия работает, поэтому им нужна обязательно кадровая подготовка.

А це вже Лисичанський желатиновий завод. Єдиний в Україні. Продукція покриває не лише потреби внутрішнього ринку, а ще й іде на експорт. Утім, як і хімічний інститут, завод теж потребує державної підтримки.

Это льготное кредитование, налоговые льготы на НДС, налог на прибыль, снижение цен на электричество. Планируете ли в этом русле двигаться и помогать нам?

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":