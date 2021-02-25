Війна на Донбасі: бойовики атакували із гранатометів [ Редактировать ]
Чотири порушення режиму припинення вогню зафіксовано попередньої доби на Донбасі. Із гранатометів та стрілецької зброї російські окупанти атакували оборонців Авдіївки, Мар'їнки та Південного.
Неподалік Чермалика український військовий схопив бойовика, який намагався потрапити на українські позиції. Супротивник завдав армійцеві легкого поранення ножем. У відповідь боєць застосував штатну зброю і таки затримав диверсанта.
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