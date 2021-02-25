Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что расценивает требование Генштаба страны о его отставке как попытку военного переворота. Об этом он написал в Facebook и призвал своих сторонников выйти на улицы.

Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас.

Глава правительства Армении также сообщил, что выступит с обращением. Во время прямого эфира в Facebook Пашинян заявил, что уволил главу Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.

Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей.

Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра из-за увольнения первого замначальника военного ведомства Тирана Хачатряна. Его уволили после того, как он назвал несерьезными слова господина Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов "Искандер".

Напомним, что в Армении не утихают протесты улицы и оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В Армении его восприняли как предательство и капитуляцию перед Азербайджаном.

По условиям мирного договора, Армения должна была до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы. Для предотвращения нового витка насилия Россия ввела в Нагорный Карабах миротворцев.