"Попытка военного переворота": Пашинян ответил на требование Генштаба об отставке [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что расценивает требование Генштаба страны о его отставке как попытку военного переворота. Об этом он написал в Facebook и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас.
Глава правительства Армении также сообщил, что выступит с обращением. Во время прямого эфира в Facebook Пашинян заявил, что уволил главу Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки.
Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей.
Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра из-за увольнения первого замначальника военного ведомства Тирана Хачатряна. Его уволили после того, как он назвал несерьезными слова господина Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов "Искандер".
Напомним, что в Армении не утихают протесты улицы и оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В Армении его восприняли как предательство и капитуляцию перед Азербайджаном.
По условиям мирного договора, Армения должна была до 1 декабря вернуть Азербайджану территории, захваченные в 1990-е годы. Для предотвращения нового витка насилия Россия ввела в Нагорный Карабах миротворцев.
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