Картину голландского художника Винсента Ван Гога под названием "Уличная сцена на Монмартре" впервые с 1920 года покажут публично.

Полотно было написано художником в 1887 году, а через 33 года попало в частную коллекцию к французскому коллекционеру, в следствии чего, никогда не выставлялось в каких-либо картинных галереях. Шедевр будет выставлен на обозрение в Лондоне, Амстердаме и Париже, после чего он уйдет с молотка на аукционе Sotheby's.

Очень немногие картины Ван Гога периода Монмартра остаются в частных руках – большинство находится в коллекциях престижных музеев по всему миру. Появление на рынке картины такого калибра из такой знаковой серии, несомненно, знаменует собой большое событие.

Отмечается, что "Уличная сцена на Монмартре" является частью очень редкой серии, изображающей знаменитый Мулен де ла Галетт на вершине холма с видом на Париж. Ван Гог писал картину в течении двух лет, которые провел со своим братом Тео в квартире на улице Лепик.

Фото: Sotheby's

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Кроме того, картину Боттичелли продали за $92 миллиона. Портрет "молодого человека с медальоном" был написан примерно в 1470-1480 годах, а кто на нем изображен, неизвестно.

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