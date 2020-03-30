Из известного музея украли картину Ван Гога [ Редактировать ]
В ночь на 30 марта из известного музея Singer Laren возле Амстердама, закрытого на время карантинных ограничений из-за вспышки коронавируса, похитили картину Spring Garden художника Винсента ван Гога. Об этом сообщает Dailymail.
Сообщается, что картина была предоставлена музею в аренду, а украли ее в ночь на 30 марта. На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нуенене, городе, где в то время жил Ван Гог. Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил голландским СМИ, что был шокирован кражей.
Музей был закрыт 12 марта. Известно, что воры попали внутрь, разбив стеклянную входную дверь. Кражу картины расследуют правоохранительные органы. Стоимость работы не называется.
Ранее сообщалось, какие музеи можно посетить онлайн.
по теме
В Киевской области от коронавируса скончались двое людей
Всего в Киевской области COVID-19 инфицировались 49 украинцев
Пандемия коронавируса: Грузия вводит комендантский час
Это означает запрет на передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра
Фонд Новинского закупил для больниц тесты на коронавирус на 1,5 млн долларов
В Украину из Южной Кореи доставлены 100 тыс тест-систем (DialPlexQ™ 2019-nCoV)
Рада продолжила рассмотрение закона о рынке земли
Верховная рада Украины продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли
Рада назначила глав Минфина и Минздрава: что известно о новых министрах
Депутаты проголосовали за назначение министров