В ночь на 30 марта из известного музея Singer Laren возле Амстердама, закрытого на время карантинных ограничений из-за вспышки коронавируса, похитили картину Spring Garden художника Винсента ван Гога. Об этом сообщает Dailymail.

Сообщается, что картина была предоставлена музею в аренду, а украли ее в ночь на 30 марта. На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нуенене, городе, где в то время жил Ван Гог. Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил голландским СМИ, что был шокирован кражей.

Музей был закрыт 12 марта. Известно, что воры попали внутрь, разбив стеклянную входную дверь. Кражу картины расследуют правоохранительные органы. Стоимость работы не называется.

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