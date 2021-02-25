Рятувальники Дніпра витягли жінку з крижаної води [ Редактировать ]
На українських річках почала скресати крига. І вже є постраждалі. У Дніпрі врятували жінку, яка провалилася під лід за 250 метрів від берега.
Рятувальники дісталися до неї гумовим човном і витягли з води. Потерпілу ушпиталили з переохолодженням.
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