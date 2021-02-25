На українських річках почала скресати крига. І вже є постраждалі

На українських річках почала скресати крига. І вже є постраждалі. У Дніпрі врятували жінку, яка провалилася під лід за 250 метрів від берега.

Рятувальники дісталися до неї гумовим човном і витягли з води. Потерпілу ушпиталили з переохолодженням.