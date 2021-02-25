Поезда перестанут курсировать в Ивано-Франковскую область и из нее до 12 марта Источник: "Укрзылизныця"

С пятницы, 26 февраля, "Укрзализныця" минимум до 12 марта останавливает продажу железнодорожных билетов в Ивано-Франковскую область, находящуюся в "красной зоне" карантина из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезда перестанут курсировать в Ивано-Франковскую область и из нее. Транзитным поездам запрещается забирать и высаживать пассажиров.

Сейчас в компании решают, как поступить с пассажирами, которые уже купили билеты и не собираются их сдавать. Их планируют так или иначе доставить в место назначения. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.

Также с 26 февраля в Прикарпатье прекратят автобусное межобластное сообщение. Транспортное сообщение будет восстановлено сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Пассажирам, которые планируют поездку в горы, "Укрзализныця" предлагает альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе и Славское.

Ранее сообщалось, что к 8 марта "Укрзализныця" запустила восемь дополнительных поездов.