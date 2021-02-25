"Укрзализныця" прекращает продажу билетов на поезда в Прикарпатье [ Редактировать ]
Источник: "Укрзылизныця"
С пятницы, 26 февраля, "Укрзализныця" минимум до 12 марта останавливает продажу железнодорожных билетов в Ивано-Франковскую область, находящуюся в "красной зоне" карантина из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Поезда перестанут курсировать в Ивано-Франковскую область и из нее. Транзитным поездам запрещается забирать и высаживать пассажиров.
Сейчас в компании решают, как поступить с пассажирами, которые уже купили билеты и не собираются их сдавать. Их планируют так или иначе доставить в место назначения. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.
Также с 26 февраля в Прикарпатье прекратят автобусное межобластное сообщение. Транспортное сообщение будет восстановлено сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Пассажирам, которые планируют поездку в горы, "Укрзализныця" предлагает альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе и Славское.
Ранее сообщалось, что к 8 марта "Укрзализныця" запустила восемь дополнительных поездов.
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