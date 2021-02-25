В четверг, 25 февраля, в NASA опубликовали панорамное фото с Марса. Снимок сделал марсоход Perseverance. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

В основу панорамы легли 142 изображения, которые запечатлела камера Mastcam-Z сразу после посадки марсохода 18 февраля. Из них с помощью графического редактора собрали цельный панорамный снимок на 360 градусов.

Отметим, что Mastcam-Z установлена на подвижном штативе, оснащена сразу двумя объективами и может вращаться, делая снимки с небольшими интервалами. Это напоминает функцию "панорама" в современных смартфонах.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance успешно сел на Красную планету. Посадка длилась около семи минут, все операции выполнялись в автоматическом режиме. Для снижения скорости снижения аппарата использовали парашют. Также марсоход NASA прислал первое видео и аудио с Марса.

Кроме того, podrobnosti.ua сообщали о том, как был получен впечатляющий снимок Марса с расстояния в миллион километров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.