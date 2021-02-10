Получен впечатляющий снимок Марса с расстояния в миллион километров [ Редактировать ]
Источник: CNET
Прошлым летом Земля и Марс вступили в период наибольшего сближения, когда космический корабль может относительно быстро прилететь к Марсу – этот путь получил название переходной орбиты Хомана.
Это окно между двумя планетами открывается раз в 2,5 года, поэтому к Марсу одновременно стартовал целый флот из космический кораблей: марсоход NASA Perseverance, миссия "Надежда" из ОАЭ и китайский Tianwen-1.
Незадолго до прибытия на Марс, аппарат Tianwen-1 произвел четвертую орбитальную коррекцию, чтобы оказаться в нужном месте для сближения с Марсом.
Tianwen-1
"Tianwen-1 пробыл в пути 197 дней и пролетел более 465 миллионов километров. Сейчас он находится примерно в 184 млн км от Земли и в 1,1 млн километрах от Марса", - говорится в заявлении Китайского национального космического управления (CNSA).
Перед орбитальной коррекцией на расстоянии чуть более миллиона километров от Марса, Tianwen-1 запечатлел впечатляющий снимок Марса из космоса.
Марс с расстояния в миллион километров от поверхности
На нем можно увидеть некоторые ключевые особенности марсианской географии, такие как Плато Меридиана, и кратер Скиапарелли, и каньоны долины Маринер.
Следующим этапом миссии является операция торможения, чтобы замедлить корабль для захвата гравитацией Марса и выйти на орбиту вокруг планеты.
Миссия Tianwen-1
Затем начнется подготовка к посадке марсохода "Тяньвэнь-1". После того, как аппарат выйдет на орбиту, он сделает несколько снимков мест для посадки в районе Равнины Утопии, прежде чем приземлиться в мае 2021 года.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые сделали невероятное открытие на Марсе. Также ученые представили альтернативу Марсу для постройки космической колонии человечества.
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