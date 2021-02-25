В четверг, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в ходе беседы обсуждались актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом.

Стороны положительно оценили сотрудничество между Украиной и НАТО в преодолении пандемии коронавируса. Президент поблагодарил за решение приобрести медицинское оборудование для Украины из целевого фонда Альянса. Генсек НАТО положительно отметил вклад Украины, в частности авиакомпании Антонов, в поставку медицинской помощи.

Украина готова и в дальнейшем взаимодействовать с Альянсом в стратегических авиационных перевозках в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution).

Он отметил, что Украина продолжает евроатлантические реформы и соответствующую модернизацию сектора безопасности и обороны, а также остается преданной усилению верховенства права и искоренению коррупции.

Столтенберг положительно отметил прогресс во многих вопросах и сосредоточенность Украины на продолжении реформирования оборонного сектора. Зеленский добавил, что Украина настроена на реформирование антикоррупционного сектора и внедрение актуальной судебной реформы.

Было отмечено приоритетность развития Украины в статусе партнера с расширенными возможностями новых форм сотрудничества с НАТО.

На сегодня наиболее актуальным для Украины является вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО. Рад слышать, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это - прежде всего укрепление нашего оборонного сектора.

Столтенберг отметил, что законопроект о реформировании СБУ, который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение к евроатлантическому пути.

Президент Украины отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран - членов НАТО в Черном море.

Генсек Альянса отметил, что НАТО будет прилагать усилия к увеличению присутствия в Черном море, и уже начал это делать. Он отметил, что и НАТО, и страны - члены Альянса на двусторонней основе должны усилить свою помощь в подготовке Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что Альянс будет думать, как усилить поддержку военных сил Украины в рамках нынешнего комплексного пакета помощи.

Зеленский пригласил Столтенберга принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите Крымской платформы в августе этого года.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о призыве на военную службу и уволил срочников в запас. Новые призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября.

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