Вскоре состоится телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Также будет взаимный обмен визитами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

По его словам, продолжается работа по линии не только государственного департамента, но и Белого дома. Он отметил, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал - не отсчитывал бы дни, минуты и часы", - сообщил он.

Жовква отметил, что речь идет о политической поддержке, более широком привлечении США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, экономическом сотрудничестве.

По его словам, уже налажен контакт с администрацией нового президента США.

Накануне президент США Джо Байден обвинил Россию в намерении подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Также глава США пообещал защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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