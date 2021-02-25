Ближайшей целью Украины является получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. ВСУ постепенно приобщаются к стандартам Альянса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в Twitter главы государства.

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По словам Зеленского, сотрудничество с Альянсом для Украины чрезвычайно важно, поскольку это помогает приобщаться к новым стандартам, делиться практическим опытом и развивать стратегическое партнерство и дружбу.

"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это прежде всего укрепление нашего оборонного сектора", - отметил президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о призыве на военную службу и уволил срочников в запас. Новые призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября.

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