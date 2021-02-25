В четверг, 25 февраля, умер один из создателей советских мультфильмов о Винни-Пухе, художник-постановщик анимационных фильмов Владимир Зуйков.

Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков​, пишет Politeka.net. Он отметил, что художник был одним из выдающихся людей советской анимации.

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Отмечается, что Зуйков ушел из жизни в возрасте 86 лет из-за последствий перенесенной коронавирусной болезни.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. В 1967 году он стал художником-постановщиком на студии "Союзмультфильм". Среди наиболее известных работ Зуйкова - мультфильмы трилогии про Винни-Пуха.

Всего художник принял участие в создании свыше 30 анимационных фильмов, среди которых: "Фильм, фильм, фильм", "Халиф-аист", "Икар и мудрецы".

Владимир Зуйков также делал иллюстрации для детских книг и преподавал во ВГИКе на кафедре режиссуры анимационного кино.

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