Умер создатель мультфильмов о Винни-Пухе Владимир Зуйков [ Редактировать ]
В четверг, 25 февраля, умер один из создателей советских мультфильмов о Винни-Пухе, художник-постановщик анимационных фильмов Владимир Зуйков.
Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков, пишет Politeka.net. Он отметил, что художник был одним из выдающихся людей советской анимации.
Отмечается, что Зуйков ушел из жизни в возрасте 86 лет из-за последствий перенесенной коронавирусной болезни.
Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. В 1967 году он стал художником-постановщиком на студии "Союзмультфильм". Среди наиболее известных работ Зуйкова - мультфильмы трилогии про Винни-Пуха.
Всего художник принял участие в создании свыше 30 анимационных фильмов, среди которых: "Фильм, фильм, фильм", "Халиф-аист", "Икар и мудрецы".
Владимир Зуйков также делал иллюстрации для детских книг и преподавал во ВГИКе на кафедре режиссуры анимационного кино.
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