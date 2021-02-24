Восходящая звезда литературного мира писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в московской квартире. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

22 февраля в полицию обратился владелец квартиры в московском районе Зюзино. Мужчина рассказал, что с января прошлого года в его квартире проживала 20-летняя квартирантка, уроженка Одессы Аделина Шелдон.

Мы познакомились с Аделиной несколько лет назад, когда она еще в первый раз сняла у нас квартиру. Она была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из девятнадцатого века. Это и все соседи отмечали. Мы с женой не приставали к ней с расспросами, поэтому про личную жизнь особо не знаем.

По словам москвича, девушка жаловалась на отсутствие работы, испытывала трудности с деньгами и несколько месяцев не платила за квартиру.

4 февраля мужчина последний раз общался с писательницей по телефону. Спустя пару недель его жена несколько раз пыталась дозвониться до квартирантки, но та не брала трубку и не отвечала на сообщения.

Супруги решили навестить свою квартирантку. На звонки в дверь никто не открывал, открыть своим ключом не смогли, так как замок был закрыт изнутри. Мужчина вызвал слесаря, который вскрыл дверь квартиры. В комнате, недалеко от кровати, он нашел труп молодой женщины.

Полиция следов насильственной смерти не нашла. Эксперты установили, что девушка скончалась несколько дней назад. В доме почти не было еды.

По одной из версий, девушка изводила свой организм сухим голоданием. Об этом она на протяжении последнего года писала в личном дневнике. Видимо, в какой-то момент ей стало плохо, а вызвать врачей было некому.

Ранее в своих интервью девушка не раз упоминала, что придерживается здорового образа жизни и следит за питанием. Например, как и герои ее книг, не употребляет в пищу свинину.

Аделина Шелдон - уроженка Одессы. Начала писать в 12 лет, а в 15 стала студенткой Эдинбургского университета по специальности "Бизнес и экономика". Автор первой книги "Венценосные" из саги, посвященной французской монархии.

Ранее сообщалось, что в Одессе умер известный волонтер и ветеран АТО.