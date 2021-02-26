В українському війську без втрат

Десять разів ворог порушив режим тиші на Донбасі минулої доби. Під обстрілами опинилися українські позиції неподалік Пісків, Павлополя і Славного. Захисників Південного окупанти накривали прицільним вогнем з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

А поблизу Лебединського - застосували міномети 82 калібру. Сьогодні зранку російські найманці поновили вогневі провокації у районі Пісків. В українському війську без втрат.