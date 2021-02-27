Состояние пожилого мужчины, который пострадал при взрыве в больницы №1 в Черновцах, где проходили лечение пациенты с COVID-19, – крайне тяжелое. Об этом изданию molbuk.ua рассказали медики больницы скорой медицинской помощи.

"У него тяжелые поражения. Можете себе представить: голова, шея, туловище, руки циркулярно ... И все участки серые с обугленным эпидермисом. То есть все – глубокие ожоги 3-й-4-й степени. Немного еще стопы, голени ... Процентов 75 поверхности тела", – рассказал доктор.

По словам одного из врачей ожогового отделения, пострадавшему 77 лет, у него, кроме ожогов, двусторонняя пневмония.

"Он лежал с двусторонней тяжелой пневмонией. С учетом возраста, это серьезное дело. К сожалению, шансов у него нет", – добавил медик.

Кроме того, директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный назвал основную версию причины пожара – самоподжог одного из тяжелобольных пациентов.

Пожилой мужчина скончался на месте, однако огонь быстро перекинулся на другого тяжелобольного. Произошло возгорание матрасов, начали гореть приборы. Второй пострадавший сейчас пребывает в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-й-4-й степени.

Как сообщили в полиции области, по факту пожара возбудили уголовное дело. Полиция расследует возможное нарушение требований пожарной безопасности в больнице.

"По указанному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

Напомним, в Черновцах 27 февраля произошел пожар в больнице, которая принимает больных коронавирусом. Позже стало известно, что в результате пожара погиб один человек. Пожар произошел в одной из палат больницы.