В COVID-больнице Черновцов прогремел взрыв: есть погибшие [ Редактировать ]
В Черновцах 27 февраля, произошел взрыв в городской больнице №1, где лечили больных коронавирусом. В результате взрыва пострадали пациенты, один из которых погиб. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталия Гусак в Facebook.
Как предварительно рассказали ИА АСС в ДСНС, в больнице был пожар площадью 30 кв м, один человек погиб. Всех эвакуировали из помещения.
Официальные причины пока не известны. Но, как сообщают местные СМИ, якобы взорвался кислородный баллон.
Пациентов госпитализируют в другие больницы.
Как ранее сообщалось, в Черновцах 7 февраля произошел взрыв в помещении торгового центра "Майдан". В результате взрыва люди не пострадали.
Напомним, ранее в России прогремел взрыв на трубопроводе.
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