Лада Булах та Андрій Александрін розповіли, чому українці не хочуть щеплюватися та чи буде в Україні новий локдаун

У неділю, 28 лютого, в ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" член комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах та лікар епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін обговорили головну тему - "Як боротися з пандемією в умовах вакцинного бойкоту".

Андрій Александрін зауважив, що буде обов’язково вакцинуватися від коронавірусу найближчим часом.

Я маю на меті обов’язково вакцинуватися, а також я хочу закликати всіх українців вакцинуватися. Єдине питання - держава повинна забезпечити вакцинувальний процес правильно та безпечно, а також правильно донести цю інформацію населенню.

Також Александрін додав, що нарахував 9 вакцин від коронавірусу, але їх рейтинг робити ще зарано.

Зараз зарано говорити щодо рейтингу вакцин, але вже є статті де вчені аналізують ефективність деяких вакцин.

Епідеміолог додав, що небажання українських лікарів вакцинуватися виникають лише через страх та брак інформації.

Я вважаю, що інформаційна кампанія в країні, яка триває рік, досить плутає населення.

Лада Булах пояснила, чому не щеплються політики, зірки та влада.

Я вважаю, що Степанов повинен був вакцинуватися публічно, відразу по прильоту з Індії, а також ОП. Також всі авторитетні лікарі України повинні вже були вакцинуватися, вони повинні були публічно продемонструвати свою прихильність, і своїм прикладом показати всю безпечність щеплень. Я не знаю, чому вони так не зробили. Але, я буду наполягати на популяризації вакцинації.

А також Булах розповіла, чому так повільно вакцинують українців.

Після розмови з головним санітарним лікарем пояснюю, перший місяць вакцинації - це тільки COVID-лікарні, які не працюють на вихідних, від завтра вакцинація знову продовжиться. Всі українці повинні бути вакциновані, хто не має протипоказань до кінця року. Але ми не досягнемо позитивної динаміки без популяризації, без комунікації, без правдивої інформації про вакцину та побічні дії після щеплення. Це повинно щодня розповідатися українцям.

Андрій Александрін зауважив, що в Україні ще продовжується перша хвиля коронавірусу.

Булах додола, що в Україні можливий новий локдаун.

Я вважаю, що локдаун можливий, якщо ми знову будемо в "червоній зоні"

Також Лада Булах зауважила, що уряд робить все можливе для подолання пандемії в Україні.

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