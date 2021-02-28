В Казахстане, в городе Актау от отравления химикатами, которыми соседка продезинфицировала свою квартиру, чтобы избавиться от тараканов, погибли мать и 10-месячный ребенок. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Как установили компетентные органы, жительница Актау, не предупредив соседей, продезинфицировала свою квартиру препаратом для уничтожения насекомых. В результате в одной из соседних квартир погибли мать и дочь. По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Стоит отметить, чтоеще шесть человек были госпитализированы с отравлением.

Важно, что в настоящее время управление полиции Актау ведет досудебное расследование, хозяйку квартиры выявили.

Напомним, в Сумах две девочки пытались покончить с собой, наглотавшись таблеток. Состояние их здоровья удовлетворительное. Полиция начала расследование,

Как ранее сообщалось, 16 февраля в Боярке отравились таблетками две семиклассницы-лицеистки. Одну из них медикам не удалось спасти. На следующий день аналогичная трагедия произошла в Умани. Там девочек успели откачать.

Важно, что 22 февраля Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта, которые предусматривают запрет на продажу лекарственных средств детям до 14 лет.

Читайте также, 26 февраля в одном из сел Полтавской области две школьницы вскрыли себе вены. Девушек вовремя нашли возле школы и оказали медицинскую помощь.

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