В Казахстане, 2 января, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответсвующий закон об отмене смертной казни в стране. Это произошло после почти двух десятилетий моратория. Об этом говорится в сообщении на сайте главы республики.

Токаев подписал закон "О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни".

Стоит отметить, что этот протокол был принят Генассамблеей ООН 15 декабря 1989 года. Все страны, которые к нему присоединились, обязуются не применять у себя смертную казнь и исключить ее из законодательства. В настоящее время к Международному пакту о гражданских и политических правах присоединились 173 государства, ко Второму Факультативному Протоколу - 88 государств.

Читайте также Смертная казнь широко применяется в 4 странах - генсек ООН

Казахстан присоединился к протоколу в сентябре 2020 года с одной оговоркой, которая делает возможным применение смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера.

Казни в Казахстане были приостановлены с 2003 года указом президента, но суды продолжали приговаривать осужденных к высшей мере наказания в исключительных обстоятельствах, в том числе за преступления, квалифицируемые как террористические акты.

Приговоренные к казни отбывали пожизненное заключение и могли бы быть казнены в случае отмены моратория.

В настоящее время 17 статей предусматриваютв качестве наказания смертную казнь. Один из последних таких приговоров был вынесен в 2016 году в отношении Руслана Кулекбаева, признанного виновным в совершении теракта в Алма-Аты: он открыл стрельбу по полицейским в центре города, в результате которой погибли 10 человек. Наказание ему было заменено на пожизненное заключение.

Читайте также Казнили самого старого преступника

Данный закон ратифицирует Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Как ранее сообщалось, в Иране казнили журналиста, руководителя новостного портала AmadNews Рухолла Зама повесили по решению суда. Его обвинили в использовании приложения Telegram для "разжигания инакомыслия".

Читайте также, южнокорейское масс-медиа сообщают об исчезновении супруги лидера КНДР Ким Чен Ына - Ли Соль Чжу. Журналисты связывают исчезновение Ли Соль-Чжу с тем, что она может быть серьезно больна, либо казнена по приказу лидера Северной Кореи.