Протести у Казахстані: поліція затримала учасників маршу за свободу політв'язнів [ Редактировать ]
Масові затримання у Казахстані. До відділків потрапили учасники маршу за свободу політв'язнів. Акції відбулися одразу в кількох містах країни. У відповідь влада вимкнула інтернет та залучила до оборони силовиків.
На вулиці активісти вийшли після того, як Європарламент ухвалив резолюцію, де є заклик будувати відносини з Казахстаном залежно від ситуації з дотриманням прав людини.
Нині в Брюсселі вважають, що ця постанова викликає занепокоєння. Тоді як офіційна Астана зазначає рішення європейців ґрунтується на "недостовірних відомостях".
Мы требуем, чтобы освободить заключенных. Прекратить репрессии в Казахстане. Столько безвинных людей сидят. Как и мой сын. Ни за что. Забирают нас с улицы. Запугали. 30 лет рот закрыли. Хватит уже.
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