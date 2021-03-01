Масові затримання у Казахстані. До відділків потрапили учасники маршу за свободу політв'язнів. Акції відбулися одразу в кількох містах країни. У відповідь влада вимкнула інтернет та залучила до оборони силовиків.

На вулиці активісти вийшли після того, як Європарламент ухвалив резолюцію, де є заклик будувати відносини з Казахстаном залежно від ситуації з дотриманням прав людини.

Нині в Брюсселі вважають, що ця постанова викликає занепокоєння. Тоді як офіційна Астана зазначає рішення європейців ґрунтується на "недостовірних відомостях".