В понедельник, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский открыл форум "Украина 30", посвященный системе правосудия. Глава государства выступил за изменения в системе и назвал ее главные "болезни".

В первую очередь он отметил нехватку судей, из-за чего украинцы вынуждены месяцами и годами ждать решений судов.

В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Он добавил, что систему должны заполнить добропорядочные и профессиональные судьи.

Брак добропорядочных судей входит во вторую группу проблемы судебной системы. Это глобальные, хронические болезни, существующие годами, требующие глубинных изменений. В частности, законодательных изменений.

Кроме того, Зеленский отметил, что успешная судебная реформа является катализатором интеграции Украины в ЕС и НАТО.

И самое главное - обеспечение гражданам права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства.

Также сообщалось, что Зеленский из-за гибели военных на Донбассе принял важное решение. Президент выразил соболезнования родным и близким бойцов, а также добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.

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