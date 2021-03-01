В сессионном зале Верховной Рады установили сенсорные кнопки для персонального голосования народных депутатов. Об этом на Согласительном совете депутатских фракций и групп сообщил спикер Дмитрий Разумков.

По его словам, в зале парламента уже установлены дополнительные камеры и в ближайшее время они заработают. Параллельно идет обновление системы для голосования "Рада".

На прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Раде. Она работает, она прошла проверку соответствующей организации, и с этой пленарной недели мы сможем использовать ее во время заседания Рады.

Спикер добавил, что кнопка "соответствует всем нормам", об этом есть официальный акт.

Поэтому с нового пленарного заседания мы сможем продемонстрировать систему, которая не будет позволять "кнопкодавство" в стенах Верховной Рады. Если она будет работать, то нет смысла привязывать карточку к месту.

Напомним, сенсорную кнопку в парламенте установили еще в 2008 году, но в 2012-м истек срок гарантии системы голосования "Рада". На сенсорную кнопку дается 10 лет гарантии, то есть она истекла в 2018 году.

24 февраля Дмитрий Разумков сообщил в Facebook, что вместе с мэром Киева Виталием Кличко "обменялись мнениями и опытом по противодействию "кнопкодавству". Cтоличный градоначальник провел мастер-класс для пикера Рады в Киевсовете.

Имел возможность лично протестировать работу системы "Рада-4", которая несколько отличается от той, что сейчас установлена в парламенте.

Напомним, что Киевсовет - первый и пока единственный представительный орган местного самоуправления, который установил систему для персонального голосования "Рада-4" еще в 2015 году.

В системе "Рада-4" регистрация каждого депутата происходит с помощью специальной именной карточки, а процесс голосования требует нажатия двух кнопок одновременно. При этом удерживать кнопки необходимо все время, пока длится процедура голосования. Таким образом депутат не может проголосовать и за себя, и за кого-то из коллег.

Также "Рада-4" предусматривает использование пультов и мониторов, где депутаты могут ознакомиться с повесткой дня заседания, также записаться на выступление.

Ранее сообщалось, что народному депутату впервые объявили подозрение за "кнопкодавство".