Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском парламенте намерены усилить борьбу с "кнопкодавством", любой народный депутат потеряет мандат, если суд признает его виновным в так называемом "кнопкодавстве". Передает пресс-служба парламента.

Кнопкодавство - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически

Спикер заявил, что Верховная Рада комплексно подходит к вопросу борьбы с кнопкодавством. На сегодня уже есть первые решения.

Места на задних рядах, которые не закреплены за народными депутатами и где, возможно, происходили такие позорные явления, отключены от системы" Рада ". Надеемся, что в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп

Разумков также добавил, что планируется дополнительно установить четыре камеры видеонаблюдения в зале пленарных заседаний.

Программа максимум - перейти на новую систему" Рада "или ее аналоги, чтобы полностью исключить неперсонального голосования. Есть разные варианты, начиная с сенсорных кнопок, и заканчивая отпечатку пальца. Но мне бы очень хотелось, чтобы кнопкодавства осталось в истории и последние события только были в хрониках, а не в стенах парламента

Стоит отметить, что спикер заявил, что в нынешнем созыве Верховной Рады кнопкодавства имеет единичный характер.

Но руководство парламента прилагать усилия, чтобы полностью избавиться от таких случаев

Напомним, 1 февраля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе брифинга заявил, что Украине не нужно проводить всеукраинский референдум по вопросу неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма.

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