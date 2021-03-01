15 опорных больниц, специализированных под COVID-19, будут оборудованы автономными станциями генерации кислорода. Оборудование предусмотрено для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. Ожидается, что все станции будет запущены в работу в начале лета 2021 года. Стоимость проекта 1 млн долларов. Больницы оснащает благотворительная организация (БО) "100% Жизнь" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом говорится на официальном веб-сайте организации.

Первая станция заработала в канун Нового года в Гощанский городской центральной больнице (Ровенская область).

"Наша больница включена в учреждения 1-й волны оказания помощи пациентам с COVID-19. Ежедневно у нас находится 40-50 пациентов с COVID-19, около 30 из которых нуждаются в кислородной поддержке. Львиная доля кислорода, которая нужна пациентам реанимационное отделение - около 30 баллонов в сутки. 1 пациент на аппарате искусственной вентиляции легких, требует более 10 баллонов кислорода в сутки, - рассказал заместитель главного врача Гощанской городской центральной больницы Леонид Василюк. - В выходные, дважды в день, мы должны были ездить по 100 км в одну сторону за кислородными баллонами. Теперь благодаря тому, что станция является автоматизированной системой, которая самостоятельно производит и подает кислород, высвобождаются человеческие силы, которые могут быть задействованы непосредственно в работе с пациентами. Это также большая экономия на закупке кислорода и его транспортировке".

Когда эпидемия COVID-19 будет преодолена, оборудование будет использоваться для нужд пациентов реанимационного отделения, интенсивной терапии, операционного блока, терапевтического и детского отделений.

"Из комментариев технических специалистов известно, что станция в Гоще может производить 210 л медицинского кислорода в минуту. Для пациентов - это значит бесперебойный доступ к жизни. Для врачей - это возможность заботиться о людях, а не о логистике и закупке. Как самая больное сообщество пациентов, мы хотим, чтобы такие станции имела каждая украинская больница. и мы благодарны нашим партнерам USAID за гибкость и возможность направить ресурсы проекта туда, где помощь пациентам нужнее всего", - пояснил председатель организации" 100% Жизнь "Дмитрий Шерембей.

Автономные станции генерации кислорода будет оборудован на базе 15 опорных больниц в 13 регионах Украины: Винницкая, Ровенская, Кировоградская, Львовская, Черкасская, Волынская, Черниговская, Донецкая, Сумская, Черниговская, Днепропетровская, Одесская, Тернопольская. К концу февраля уже готовятся к вводу в эксплуатацию станции в Шумске, Кролевце, Корюковке.

По подсчетам организации "100% Жизнь", ежедневно на закупку кислородных баллонов, больницы могут тратить до 10 тыс. гривен. Кислородные станции будут бесперебойно обеспечивать потребность больниц согласно загрузки. Имея такую ​​станцию, не надо больше закупать кислород в баллонах или кислородные концентраторы. Пациенты имеют постоянный доступ к медицинскому кислороду высокого качества.

Поставку и установку оборудования осуществляет благотворительной организации "100% Жизнь" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта "HealthLink: Ускорение усилий по противодействию ВИЧ/СПИДа в Украине".