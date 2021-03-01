Лукашенко присвоил сыну генеральское звание [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил генеральское звание своему старшему сыну Виктору. На прошлой неделе тот возглавил Национальный олимпийский комитет Беларуси.
Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского президента.
Сообщается, что Лукашенко подписал указы о присвоении очередных званий ряду офицеров. Кроме того, он дал очередное воинское звание генерал-майора запаса своему сыну Виктору Лукашенко.
Напомним, что у Александра Лукашенко три сына: старший Виктор, средний Дмитрий (возглавляет Президентский спортивный клуб) и младший Николай.
После начала протестов в Беларуси Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), куда он поступил на биологический факультет, и перевелся в одну из престижных школ в Москве.
"Подробности" также писали о том, что Беларусь покинули и внучки Александра Лукашенко - Анастасия и Дарья.
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