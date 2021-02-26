Сын Александра Лукашенко стал президентом [ Редактировать ]
Источник: Национальный олимпийский комитет Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается строить в Республике потомственную монархию по типу Северной Кореи и передавать власть своим сыновьям. Об этом Лукашенко заявил во время собрания Национального олимпийского комитета Беларуси, передает пресс-служба главы государства.
Много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок Президентом в Беларуси не будет после меня.
Такое обещание прозвучало во время обсуждения кандидатур на должность президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Кандидатов было двое: Александр Лукашенко (возглавлял НОК с мая 1997 года до 26 февраля 2021 года) и его старший сын Виктор. Лукашенко-старший от должности отказался.
Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе.
После этого президентом Национального олимпийского комитета Беларуси был избран Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента НОК.
Напомним, что у Александра Лукашенко три сына: старший Виктор, средний Дмитрий (возглавляет Президентский спортивный клуб) и младший Николай.
После начала протестов в Беларуси Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), куда он поступил на биологический факультет, и перевелся в одну из престижных школ в Москве.
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