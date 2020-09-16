Лукашенко вывез внучек из Беларуси - СМИ [ Редактировать ]
Внучки президента Беларуси Александра Лукашенко в сентябре ушли из лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Об этом сообщает портал Tut.by.
По данным издания, Анастасия и Дарья около недели после начала учебного года посещали занятия, после чего забрали документы. О причинах такого решения не сообщается. Обе девушки учились на гуманитарном профиле, где они будут учиться теперь - не известно.
Для поступления в лицей БГУ школьники сдают экзамены. В этом году на момент поступления Дарьи конкурс составлял 9 человек на место.
Анастасия и Дарья - старшие дочери среднего сына президента Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб.
Как сообщали "Подробности", ранее младший сын Александра Лукашенко Николай также забрал документы из лицея БГУ, куда он поступил на биологический факультет. По некоторым данным, Лукашенко-младший зачислен в одну из престижных школ в Москве.
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