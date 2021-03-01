В Україні запроваджують пільгову програму іпотечного кредитування [ Редактировать ]
Житло за доступною іпотекою у 7 відсотків річних сьогодні презентували на форумі "Україна-30." Це - нова програма Президента та Уряду, за якою можна отримати до 2 мільйонів гривень кредиту, з пільговою ставкою у 7 відсотків.
Іпотека видається на 15 або 20 років державними та комерційними банками (поки що їх сім), при умові першого внеску від 15 відсотків вартості квартири чи будинку.
Урядовці прогнозують, що цього року "іпотекою 7 відсотків" зможуть скористатися близько п'яти тисяч родин. Сьогодні ж загалу представили перші дві сім'ї, які вже отримали пільговий кредит. Одна з них - родина Максимчуків, де чоловік інженер, а дружина - медсестра.
Наталія Максинюк, власниця іпотеки:
Ми до цього довго шли, було декілька спроб. У декількох банках брали кредити, і були відмови, але потім нам поталанило отримати такий кредит під 7 % - нам зателефонували, і ось ми тут.
Юрій Драганчук, заступник міністра фінансів:
Є нормативи по площі житла, це 50 кв.м. на сім'ю з одного чи двох членів, плюс 20 метрів на додаткового члена. Є можливість, щоб площа перевищувала ці нормативи - але не більше 20%, і за неї сплачує сам клієнт. По доходах: у нас є верхня "стеля" - це 10 середньомісячних зарплат по регіону. Тобто сім'я має отримувати не більше цієї суми.
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