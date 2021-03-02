На Донбасі українські військові підірвалися на вибухівці [ Редактировать ]
Дев'ятеро українських військових підірвалися на вибухівці на Донбасі. Їхній автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій неподалік Водяного на Приазов'ї. Один воїн зазнав поранень, інші восьмеро травмувалися.
Бійців доправили до лікарні - повідомляють у штабі. Загалом, минулої доби ворог тричі порушив режим тиші. Стріляли з гранатометів поблизу Богданівки, Водяного та Павлополя. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
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