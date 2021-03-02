Дев'ятеро українських військових підірвалися на вибухівці на Донбасі

Дев'ятеро українських військових підірвалися на вибухівці на Донбасі. Їхній автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій неподалік Водяного на Приазов'ї. Один воїн зазнав поранень, інші восьмеро травмувалися.

Бійців доправили до лікарні - повідомляють у штабі. Загалом, минулої доби ворог тричі порушив режим тиші. Стріляли з гранатометів поблизу Богданівки, Водяного та Павлополя. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.