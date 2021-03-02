Путешествующие на острова обязаны предварительно пройти онлайн-регистрацию и получить соответствующее подтверждение на въезд/ фото: ForumDaily

Граждане Украины смогут путешествовать на несколько карибских островов, которые принадлежат Голландии, без оформления виз. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Нидерландах.

Жаркие клочки земли под названием Аруба, Кюрасао, а также Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба становятся доступными для украинцев с 2 марта 2021 года.

Есть отличные новости! С сегодняшнего дня Карибская часть Королевства Нидерланды, острова Аруба и Кюрасао, а также Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба становятся доступны для украинцев по безвизовому режиму.

Отмечается, что путешествующие на острова обязаны предварительно пройти онлайн-регистрацию и получить соответствующее подтверждение на въезд, а также иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста.

Читайте также, Кабинет министров Украины на заседании одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с островным государством Сент-Винсент и Гренадины. Туристы из Украины получат право посещать Сент-Винсент и Гренадины сроком на 90 дней в течение 180 дней без виз.

Кроме того, украинцы в ближайшее время не смогут посетить Сейшельские острова. За неделю изменилась политика Сейшел по поводу въезда граждан Украины на территорию государства.

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