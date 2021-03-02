В рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) США выделят еще 150 млн долларов Украине. Однако сделают это только тогда, как удостоверятся, что Украина добился прогресса в проведении ключевых реформ в сфере обороны. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В американском военном ведомстве пояснили, что таковы требования закона США о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.

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В Пентагоне также призвали Украину продолжать реформы для усиления гражданского контроля над вооруженными силами, повышения прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизации оборонного сектора в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Также указано, что с 2014 года США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на помощь в сфере безопасности.

Напомним, ранее президент США сделал важное заявление об аннексии Крыма. Джо Байден сказал, что американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России.

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