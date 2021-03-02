Михаил Поплавский презентовал новый клип "Далі буде". Артист отверг все стереотипы и согласился на смелый эксперимент.

"Знаете, в чем фишка Поплавского?" - обращается Михаил Михайлович к своим гостям. - Балет, мощный бэк-вокал, концертный клип и я возле них ".

Так, с улыбкой, хорошим чувством юмора и с восхитительным настроением Маэстро начал презентацию своего концертного клипа на новую песню "Далі буде".

Презентация состоялась в кругу друзей, известных артистов, продюсеров, топ-блогеров (Анна Тринчер, Ирина Кудашова, Богдан Буше, Алина Гросу, Владимир Бебешко, Илона Гвоздева, Елена Шоптенко, Александр Лещенко, Василий Голованов и другие)

Как говорит Михаил Михайлович, "далі буде", если оставить позади все свои стереотипы и быть самим собой.

- Песня "Далі буде " - философия моей жизни, - говорит Михаил Поплавский. - Хочу поблагодарить авторов, которые смогли отразить в ней мои жизненные убеждения, что мы сами творцы своей судьбы, никогда не нужно останавливаться на достигнутом, уверенно идти к цели, всегда быть собой. Жить, любить, творить и побеждать, чего и вам всем желаю.

Музыку к песне написал Виталий Волкомор, слова - Николай Бровченко.

Автором идеи и режиссером клипа стал студент 5 курса Национального университета культуры и искусств Михаил Харченко, который и предложил ректору использовать для съемок 3D-виртуальную реальность и светодиодный куб (LED cube).

- Михаил Поплавский всегда нам говорит: "Удивить - значит победить! Так и появилась идея снять клип в новом формате с использованием трендовых мировых технологий. Было сложно и ответственно, ведь мы делали это первыми в Украине, до нас никто не использовал такие технологии во время съемок концертного клипа, - рассказывает Михаил Харченко.

- Этот проект дал мне бесценный опыт и переосмысление современных тенденций режиссуры, знакомство с настоящими профессионалами. Ну и, конечно, подарил невероятные эмоции. В клипе "Далі буде" через видеоряд, символику, колористику мы пытались передать характер Михаила Поплавского, его волю к победе, оптимизм, страсть, энергичность и любовь к жизни! Михаил Михайлович сам исповедует и нам рекомендует: первое - найти, что надо делать, второе - как это делать, третье - взять и сделать.

- Вот мы это и сделали. Когда приехали на съемочную площадку, мы не знали, как оно пойдет. Студент пятого курса Миша Харченко принес мне эту идею и сказал: Михаил Михайлович, вы должны быть первым. А я люблю быть первым, не люблю быть вторым. И вам тоже хочу сказать: будьте первыми, будьте самим собой, лидерами и режиссерами своей жизни, "йдіть навростець - від сердець до сердець" , - советует поющий ректор. - Мы должны опережать Америку, Европу и Россию. Это мой украинский гонор, надо доказать, что украинский шоу-бизнес сегодня в тренде.

Совсем неслучайно, в течение клипа Михаил Михайлович несколько раз менял образ рокера на романтика, что не может не тронуть души его романтичным зрительницам.

Устами звезд

Украинские артисты поделились своими впечатлениями после просмотра концертного клипа

Алина Гросу: Вы никогда не теряли свою актуальность

- Я из своих двадцати с хвостиком лет знаю вас 21 год. Михаил Михайлович, дружу с вами Вы никогда не теряли свою актуальность. Вы всегда оставались самим собой. И сегодня, глядя на вас, хочу сказать, что вы - наш украинский поп-Джо Кокер. Вы актуален каждый день для многих поколений - от молодежи до более взрослых. Вы молодежнее многих наших артистов. Взгляните только - сколько у вас подписчиков в Тик-Ток ?! Я еще столько не набрала.

Алена Шоптенко: Михаил Михайлович, только восторг!

- У вас очень крутой клип. Михаил Михайлович, только восторг! На самом деле я очень ценю и уважаю людей, которые всегда стараются быть в тренде, всегда пытаются экспериментировать и всегда и везде первые. Это - о вас!

Илона Гвоздева: Очень хочу к вам в клип!

- У меня на самом деле только один вопрос - почему до сих пор нас нет в вашей подтанцовке? Я 10 лет вас знаю 5 - училась, 5 - преподаю, возьмите меня, пожалуйста, к себе бесплатно, хочу к вам в клип.

Анна Тринчер: Нужно быть как Михаил Михайлович -трендсеттером

- Главное - надо не следить за трендами, а быть как Михаил Михайлович - трендсеттером. Мы все - за вами! Не вы за нами, а мы - за вами! Спасибо, вы - наш великий отец, вы - трендсеттер. И это нереальный клип. Я в восторге.