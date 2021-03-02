Конфлікт реформ. Цікавий прецедент трапився в місті Рожище на Волині. У рамках реформування медицини, за 5 мільйонів гривень від Світового банку, тут облаштували нове модерне приміщення для амбулаторії. Втім, поки ремонт тривав, у рамках адміністративної реформи - районну раду, замовника, - ліквідували. А новостворена громада від сучасного закладу відмовляється. Чи матимуть місцеві медики достойні умови роботи, а пацієнти належну допомогу?

Амбулаторія обслуговує місто Рожище та ще шість десятків сусідніх сіл. Але приміщення свого не має. Кабінети орендують у районній лікарні. Щодня лише до одного сімейного лікаря шикуються в чергу щонайменше 30 пацієнтів.

Людмила Гнатюк, сімейна лікарка:

Наплив пацієнтів дуже великий. Приміщення трошки малувате і хотілося б попрацювати в кращих умовах.

Гарні просторі кабінети для лікарів - вони всі стандартні, в такому розмірі.

Лікарка показує нам приміщення нової амбулаторії. Її облаштували в місцевому військкоматі коштом Світового банку. На ремонт витратили понад п'ять мільйонів гривень. Тут усе сучасне.

Леся Басалик, директорка КНП "Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги":

Є тут і лабораторія, процедурна, ізолятор палата денного перебування, кабінет щеплень. Є санвузли як для медперсоналу, так і для відвідувачів.

Завершили всі роботи ще торік у грудні. Обладнання й меблі теж закупили. Але медики сюди переїхати не можуть, бо приміщення не здали в експлуатацію. Тож і стоїть воно порожнє. Замовляла роботи ще Рожищенська райрада, яку нещодавно через реформу - ліквідували. А новостворена громада на свій баланс амбулаторію брати не хоче. Її голова пояснює: міський бюджет і так утримує два інші медзаклади, грошей на ще один - немає.

В'ячеслав Поліщук, Рожищенський міський голова:

Проводилась реконструкція старого приміщення і реконструювали тільки перший поверх і опалення зробили лише на перший поверх. Другий поверх зараз знаходиться без утеплення. Без вікон, ну вікна старі. Ряд додаткових видатків, які станом на сьогодні ми не маємо.

У співпраці зі Світовим банком на Волині побудували 32 амбулаторії, Такий прецедент, коли завершений об'єкт ніхто не хоче брати на баланс, виник уперше.

Іван Корчук, начальник управління капітального будівництва Волинської облдержадміністрації:

ДАБІ у Києві розглядає довго документи, але я надіюся, що на цьому чи наступного тижня ми отримаємо декларацію і ми зразу будемо передавати. Я думаю, що Луцька районна рада просто буде змушена прийняти його на баланс.

А поки чиновники визначатимуть, хто ж має взяти на баланс амбулаторію, сімейні лікарі в Рожищі залишаються заручниками ситуації. І під час пандемії продовжують лікувати людей у непристосованому для цього приміщенні.