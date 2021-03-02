Віктор Ляшко вакцинувався "зайвою" дозою вакцини [ Редактировать ]
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко ін'єкцію Covishield отримав надвечір. Вакцинувався на Київщині, у місті Кагарлик, бо саме там виявилася зайва доза. А після щеплення, вкотре наголосив, що це є доказом того, що індійська сироватка - доброї якості і боятися її не варто.
Загалом, першу дозу Covishield отримали вже майже 5 тисяч українців. Ще 45 тисяч записалися в електронну чергу.
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