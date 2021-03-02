На Запорізькій АЕС застрелилися жінка-військовик. За інформацією ЗМІ, сьогодні по обіді її тіло виявили на посту охорони. Окрім неї на той момент там нікого не було.

Жінці - 34 роки, і вона служила в Нацгвардії за контрактом. Повідомляють, що застрелилися вона з табельної зброї.

Що могло штовхнути військову на такий крок - з'ясовують слідчі. У поліції відкрили провадження за статтею "самогубство".