На Запорізькій АЕС застрелилися жінка-військовик [ Редактировать ]
На Запорізькій АЕС застрелилися жінка-військовик. За інформацією ЗМІ, сьогодні по обіді її тіло виявили на посту охорони. Окрім неї на той момент там нікого не було.
Жінці - 34 роки, і вона служила в Нацгвардії за контрактом. Повідомляють, що застрелилися вона з табельної зброї.
Що могло штовхнути військову на такий крок - з'ясовують слідчі. У поліції відкрили провадження за статтею "самогубство".
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