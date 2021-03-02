Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на санкции США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В российском МИД посоветовали Вашингтону "не играть с огнем". Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Введение санкций со стороны США, пресс-секретарь российского министерства назвала "торжеством абсурда". Захарова заявила, что Москва считает введение санкций вмешательством во внутренние дела России.

"Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - сказала она.

Захарова отметила, что Вашингтону не удастся "навязать что-либо" путем санкционного или иного давления.

"Расчеты навязать что-либо России путем санкций или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумных началах, это их выбор. Призываем коллег не играть с огнем", - добавила представитель МИД России.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Берлина, где он лечился от отравления. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.

"Подробности" сообщали, что отбывать наказание оппозиционер будет в исправительной колонии во Владимирской области.