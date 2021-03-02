"Не играйте с огнем": в России жестко отреагировали на санкции США [ Редактировать ]
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на санкции США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В российском МИД посоветовали Вашингтону "не играть с огнем". Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
Введение санкций со стороны США, пресс-секретарь российского министерства назвала "торжеством абсурда". Захарова заявила, что Москва считает введение санкций вмешательством во внутренние дела России.
"Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - сказала она.
Захарова отметила, что Вашингтону не удастся "навязать что-либо" путем санкционного или иного давления.
"Расчеты навязать что-либо России путем санкций или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумных началах, это их выбор. Призываем коллег не играть с огнем", - добавила представитель МИД России.
Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Берлина, где он лечился от отравления. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.
"Подробности" сообщали, что отбывать наказание оппозиционер будет в исправительной колонии во Владимирской области.
по теме
Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля
Во вторник, 2 марта, в США на юге Калифорнии произошло массовое ДТП с участием фуры
На фоне обострения российских провокаций на востоке Украины, Европейский Союз должен мобилизовать давление на Россию
Белый дом сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена приняла решение выделить Украине новый пакет военной помощи