Війна на Донбасі: українські військові вивели з ладу ворожий безпілотник [ Редактировать ]
Без обстрілів минула доба на фронті. Проте російські найманці і далі порушують режим тиші. Зокрема, поблизу села Жовте та міста Щастя армійці помітили ворожий безпілотник і вивели його з ладу.
Про численні порушення звітує і ОБСЄ. Спостерігачі зафіксували 174 одиниці озброєння та техніки бойовиків, які містяться за межами домовлених ділянок.
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