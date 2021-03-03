Без обстрілів минула доба на фронті. Проте російські найманці і далі порушують режим тиші. Зокрема, поблизу села Жовте та міста Щастя армійці помітили ворожий безпілотник і вивели його з ладу.

Про численні порушення звітує і ОБСЄ. Спостерігачі зафіксували 174 одиниці озброєння та техніки бойовиків, які містяться за межами домовлених ділянок.