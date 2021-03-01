В Армении, в Ереване, с новой силой вспыхнули антиправительственные протесты. Противники премьер-министра Никола Пашиняна ворвались в правительственное здание, но уже покинули его.

Об этом сообщает armeniasputnik.am.

Сообщается, что оппозиция устроила акцию протеста в третьем правительственном корпусе.

Противники премьера вошли, выкрикивая лозунги "Армения без Никола", однако дальше поста охраны не прошли и покинули здание.

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10 ноября эти страны и Россия приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.

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