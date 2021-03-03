В среду, 3 марта, возле Мариинского дворца проходит акция протеста, организованная украинскими журналистами закрытых телеканалов ZIk, 112, NewsOne, а также телеканала "Первый независимый". Их отключили от спутника через час после начала вещания,

Отметим, что в данный момент Мариинском дворце проходит встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля и украинского президента Владимира Зеленского.

В связи с этим, площадь перед самим дворцом перекрыта. А журналисты собрались в парке с намерением передать письмо президенту Европейского совета.

"Мы хотим встретиться лично с Шарлем Мишелем чтобы рассказать ему, как нам не дают работать, как в Украине притесняли свободу слова", - заявил Вячеслав Пиховшик.

Напомним, что Верховный суд Украины изучит законность закрытия "112 Украина", NewsOne и ZiK.

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