Лукашенко погодився розмістити у Білорусі літаки Росії [ Редактировать ]
Олександр Лукашенко погодився розмістити на території Білорусі російські літаки. Про це він заявив під час урядової наради в Мінську. Мовляв, обговорив це питання з Путіним під час недавньої зустрічі у Сочі.
Про будівництво нової російської військової бази у Білорусі наразі не йдеться. Утім, Лукашенко не проти отримати від росіян додаткову зброю, аби протистояти, як він каже, "загрозі НАТО".
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Олександр Лукашенко погодився розмістити на території Білорусі російські літаки. Про це він заявив під час урядової наради в Мінську. Мовляв, обговорив це питання з Путіним під час недавньої зустрічі у Сочі
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