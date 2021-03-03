Про це він заявив під час урядової наради в Мінську

Олександр Лукашенко погодився розмістити на території Білорусі російські літаки. Про це він заявив під час урядової наради в Мінську. Мовляв, обговорив це питання з Путіним під час недавньої зустрічі у Сочі.

Про будівництво нової російської військової бази у Білорусі наразі не йдеться. Утім, Лукашенко не проти отримати від росіян додаткову зброю, аби протистояти, як він каже, "загрозі НАТО".