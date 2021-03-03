Про це заявили в так званій "народній міліції" найманців

Окупаційна влада терористичної "ДНР" дозволила своїм бойовикам відкривати "випереджальний" вогонь по українських позиціях. Про це заявили в так званій "народній міліції" найманців.

Таким чином, російські окупанти більше не намагаються прикривати свої обстріли підконтрольної території Україні необхідністю ведення вогню у відповідь.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук назвав це загрозою зриву перемир'я. "Ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконанню мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні ТКГ.