По данным местных источников, в университет был введен запрет на массовые собрания/ фото: Известия

В боливийском высшем учебном заведении Эль-Альто случилось обрушение перила балкона, в следствии чего студенты упали вниз с высоты 4 этажа.

Жуткая трагедия мгновенно унесла жизни 4 человек. По данным местных источников, в университет был введен запрет на массовые собрания, но группа студентов, состоящая из 11 человек, вышла на балкон и оперлась на перила и те, не выдержав веса людей, сломались.

Отмечается, что всего погибли 7 человек (3 - в больнице), также 4 находятся в медучреждениях с травмами различной тяжести. В настоящее время расследованием обстоятельств трагедии занимаются правоохранители. При этом, администрация ВУЗа заявляет, что они не имеют понятия, почему так много студентов было допущено к собранию. Известно, что лидер Боливии Луис Арсе выразил глубокие соболезнования родным погибших.

Внимание, видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой.

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